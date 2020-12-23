熱火傳棄斟夏登 未達共識主動退出 首擊征魔術

76人籃網金塊續追獵

「大鬍子」夏登早前向火箭提出離隊申請，多支球隊隨即與這名31歲球星扯上關係，當中包括上屆亞軍熱火。據報熱火提出的交易籌碼包括新星泰萊希路、簡迪歷奴及射手鄧肯羅賓遜，惟雙方一直未能達成共識，最終熱火主動退出。而消息指目前還有費城76人、布魯克林籃網及丹佛金塊仍在談判桌上。

即使離隊呼聲響遍籃壇，但夏登明早在火箭的新季首仗迎戰新奧爾良塘鵝，料仍會擔正領銜出戰，並與新加盟的前肯塔基大學雙星禾爾及卡辛斯並肩。而今季大換班的76人，明早亦將由新帥李華士領軍，在新季首擊迎戰有新援「韋少」韋斯特布克助陣的華盛頓巫師。至於早前有「字母哥」安迪度高安普續下5年長約的密爾沃基公鹿，亦將在明早展開新球季，作客上屆東岸決賽分子波士頓塞爾特人。

另外，聖安東尼奧馬刺昨宣布與去年代表美國隊出戰男籃世界盃的控衛戴歷韋特，續下一紙4年7300萬美元（約5.7億港元）新約。而多倫多速龍同日亦與小前鋒安諾比續約4年，合約總值7200萬美元（約5.6億港元）。