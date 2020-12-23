紅魔英聯盃8強征愛華頓 般奴誓再當剋星

英格蘭聯賽盃8強明晨續上演兩場，矚目之戰是兩支近况不俗的英超球隊交鋒，由聯賽排第3的曼聯作客第4的愛華頓。料「紅魔」此役續以「拖肥」剋星中場般奴費南迪斯領銜進攻。

兩鬥拖肥入3球 加利仔:可成為隊長

曼聯雖在本月初歐聯分組賽出局，但近7輪英超錄得6勝1和佳績後升上第3，追至落後多踢1場的榜首利物浦6分，而陣中葡萄牙隊中場般奴費南迪斯更可謂功不可沒。年初加盟的他至今為「紅魔」上陣42次，共入25球及交出15次助攻，當中包括在3月和11月兩次作客愛華頓的聯賽中合共射入3球，助曼聯取得1勝1和。球會名宿加利尼維利昨強調，般奴是紅魔由弱轉強的領袖，可成球隊隊長。

另外，曼聯料改由甸恩軒達臣再次把關，這名23歲門將在上兩圈聯賽盃淘汰盧頓及白禮頓中踢足全場。愛華頓則有中場占士洛迪古斯及安祖高美斯上陣成疑，而上場聯賽挫阿仙奴時後備上陣復出的右閘史密斯高文則有望擔正。

決賽延至明年4‧25上演

至於熱刺將在明晨另一場8強，作客英冠球隊史篤城，前者英超兩連敗後由榜首跌落第6，惟此役有望趁主隊有7名傷兵，終止頹勢。

此外，英格蘭聯賽會（EFL）昨稱，為讓更多球迷入場觀戰，原定於明年2月28日舉行的聯賽盃決賽，改期至明年4月25日。