車仔大勝壓熱刺升第5 阿巴謙起孖挫韋斯咸 聖誕快車失兩閘添憂

車路士賽前兩場英超作客連負愛華頓及狼隊，昨重返主場若再敗陣，勢被列強進一步拋離。惟幸是役守將堤亞高施華充當及時雨，於10分鐘接應美臣蒙特開出的角球，勁頂破網先開紀錄，其後再憑鋒將譚美阿巴謙在78和80分鐘梅開二度，令「藍戰士」以3球淨勝韋斯咸，今季第8次在聯賽單場攻入至少3球，賽後14戰得25分，以較佳得失球，力壓同分的熱刺升上第5，落後榜首利物浦6分。至於近4輪僅1勝的「鎚仔幫」則以21分排第10。

華拿連續9仗食白果 林柏特稱運滯

車路士領隊林柏特為成績及時反彈鬆一口氣：「我們曾經下滑，今次回歸是重要的。球隊展示了個性，我認為愈多愈好。我們將為周六『拆禮物日』作客阿仙奴備戰。這是忙碌的一年。」聖誕快車將臨，難免令林柏特不安，事關左閘芝維爾昨仗開賽10分鐘便因足踝受傷退下火線，右閘列斯占士賽前更因膝傷避戰。「林伯」說：「他倆一直表現良好，希望他們的傷勢不太嚴重，可在往後賽事披甲。」

另外，車路士新兵迪姆華拿在過去1個月連續9仗「食白果」，林伯安慰這名德國隊射手：「這是運滯，他已做了應做的事，只要入一球，他之後就會得心應手。」已取得4個英超入球的迪姆華拿暫為陣中次席射手，少後來居上的譚美阿巴謙1球。

般尼屠狼搶分 脫離降班漩渦

同日另一場，護級分子般尼再次發威，藉前鋒艾殊利班尼斯及基斯活特上、下半場建功，主場以2：1打敗末段有18歲鋒將法比奧施華射入12碼的狼隊。般尼賽後13戰得13分升上尾五（第16位），領前多踢1場的尾三球隊富咸3分。

今季屢傳賣盤的般尼開季6輪只得1分，但近7場搶得12分而脫離降班漩渦。狼隊近4仗1勝3負後，以14戰得20分名列第11位。