紅魔大破列斯聯升第3 麥湯米尼3分鐘兩球破紀錄 獲讚堅尼史高斯合體

麥湯米尼開賽僅67秒勁射破網揭開序幕，這名24歲蘇格蘭隊中場1分鐘後再下一城，加上般奴費南迪斯及域陀連迪路夫再建功，曼聯半場已領先4：1。麥湯米尼於66分鐘助攻予丹尼爾占士，打破其逾一年33場聯賽入球荒，以及般奴射入12碼，終以6：2大破列斯聯。

蘇帥嘆閉門 「有球迷或贏12：4」

昨仗有8個入球及43次攻門，是奧脫福球場自2016年10月後最多攻門賽事。而紅魔單場入6球是此前8場英超主場入球總數。曼聯領隊蘇斯克查稱，遺憾球迷無法入場觀戰，「若有7.5萬觀眾入場，這場將會列入經典，賽事本有機會變成12：4」。

列斯聯在比爾沙執教下，今季英超已多仗大手交易，但有前無後，球隊成今季首隊聯賽失30球，昨仗是隊史首次英超半場失4球，以及比爾沙繼1992年在紐維爾舊生後，再次單場失6球。他歸咎防守失誤太多及把握力不足，但明言不會就此放棄進攻踢法。

麥湯米尼開賽3分鐘梅開二度是英超成立以來最快紀錄，但他在尾段傷出，蘇帥透露傷及腹股溝，料無緣周四英聯盃8強作客愛華頓。名宿加利尼維利讚此子如堅尼和史高斯的混合體，堅尼指後輩踢法更像史高斯。

西布朗負維拉 新帥艾蘭戴斯出師不利

曼聯賽後13戰26分升上聯賽第3，踢少一場下落後榜首的利物浦5分及李斯特城1分。蘇斯克查稱聯賽未完成半季，此刻相對關注排名，更重要是繼續提升表現。另一場英超，艾蘭戴斯首領軍西布朗，主場10人應戰下以0：3不敵阿士東維拉，續排第19名。