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2020年12月22日星期二
疫下照施銀彈 NBA群雄爭霸
太陽簽CP3重整旗鼓表現可期
小將爭出人頭地 波爾韋士文勢成焦點
高拔續約爵士5年 16億寫歷史
咸美頓膺BBC年度人物 續關注種族平權
體壇快訊：佐高域膺一哥300周
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紅魔大破列斯聯升第3 麥湯米尼3分鐘兩球破紀錄 獲讚堅尼史高斯合體
哀兵英聯盃迎曼城 艾歷尼成新帥大熱
賓施馬傳射得手 皇馬奏凱五連勝
阿特蘭大挫羅馬 加帥拒評高美斯去向勢決裂
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【明報專訊】（請看附圖）
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