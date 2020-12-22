小將爭出人頭地 波爾韋士文勢成焦點

相比在明尼蘇達木狼仍在尋找自己定位的選秀狀元安東尼愛華士，以探花姿態加盟夏洛特黃蜂的拿美路波爾卻正好相反，與效力新奧爾良塘鵝的兄長朗素波爾一樣司職控衛的他，其組織力與朗素不遑多讓，定位清晰下，令他在新季已有望擔大旗。

勇士簽占士韋士文添活力

至於以榜眼身分投金州勇士的中鋒占士韋士文，因染疫未曾為新東家上陣，不過筆者對這名7呎1吋投以信心一票，皆因他年少時已獲伯樂夏達威循循善誘，在這名奧蘭多魔術名宿的人脈下，早已能接觸及了解NBA強度的比賽及訓練，加上他擁有靈活腳步及不俗的中投能力，料為多年來缺強力中鋒的勇士帶來新元素。

錫安威廉臣當錫獨當一面

另外，多名二、三年生料今季亦朝着頂級球星之路進發，其中塘鵝的上屆狀元錫安威廉臣，新季不用再當中鋒，料回前鋒位置下可望有更大發揮空間。而上屆年度最佳新人摩蘭特，經過一季磨練後，料將以領軍角色，帶領重建中的孟菲斯灰熊爭佳績。

至於達拉斯獨行俠的三年生盧卡當錫，上季已展現大將之風，新季更被視為有力挑戰年度最有價值球員（MVP）的熱門之一。