疫下照施銀彈 NBA群雄爭霸

文：TD

湖人力爭衛冕

綠葉新兵成關鍵

洛杉磯湖人上季大換班，如願奪得久違的總冠軍獎盃。來到新球季，兩大球星勒邦占士及安東尼戴維斯都分別續下頂薪合約，不過綠葉球員變動不少，面對多支球隊對寶座虎視眈眈，新兵能否起正面作用，勢成衛冕關鍵。

湖人新季有4名主要綠葉變動，上季奪冠功臣之一的控衛朗度離隊，球隊隨即由奧克拉荷馬雷霆簽入舒路達頂替，惟兩人打法截然不同，前者擅防守及組織，後者較擅長外投及突破，這亦意味占士新季的組織角色更為吃重。D侯活的離隊，亦令湖人內線防守強度下降，頂替對方的馬克加素爾，雖可在高位協助策應及組織，令進攻端更多變，但同時防守及移動速度是其弱項，料球隊或要靠另一新兵、6呎7吋的防守專家夏里爾在聯防體系下協助防務。

勇士新兵舊將有待磨合

除了湖人外，有利安納及保羅佐治合作第2季的洛杉磯快艇，被外界視為次熱，惟實話實說，兩人至今仍沒甚化學作用，加上主要新兵伊巴卡及畢頓高峰已過，新帥盧爾的調兵遣將又向來不敢恭唯，先把目標訂在西岸決賽更為務實。

近年三奪總冠軍的金州勇士，即使有新主場及史堤芬居里復出兩大利好消息，但基利湯臣重傷未開季先收咧，打擊甚大，能否重返爭冠行列，年初來投的威金斯能否「生性」，還有上季予人驚喜的新人柏斯高，與今季選秀榜眼的占士韋士文，在內線能否擦出火花，有待時間證明。

東岸列強旗鼓相當勢混戰

相比西岸，東岸今季或更有看頭，杜蘭特終為布魯克林籃網征戰，予人無限憧憬，雖然他逾1年沒比賽，但從季前賽看來，身手依舊不用懷疑。事實上，籃網上季即使連另一星將艾榮亦經常缺陣下，祖夏里斯、甸韋迪及利華特等綠葉球員，都已展現上佳默契，今年3月擊敗湖人一戰，相信有看過的球迷都記憶猶新。

除此之外，仍力斟夏登加盟的費城76人、早前與「字母哥」安迪度高安普續下頂薪的密爾沃基公鹿，以及上屆亞軍邁阿密熱火，料會成為東岸前列分子。熱火雖變動甚少，但值得留意的是由湖人來投的得分後衛巴特利，上季以家庭原因避戰「泡泡圈」，曾令湖人甚為「頭痛」，熱火獲得對方後，料在外線攻守有明顯貢獻，亦提升陣容深度。