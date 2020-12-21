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2020年12月21日星期一
李城拔刺 升次席迎聖誕 熱刺兩連敗 車路士迎鎚仔爭返前列
阿仙奴7輪不勝續居15位 紅軍名宿籲重用奧斯爾
15載追逐 美斯看齊比利 平單一球會入球紀錄 球王讚忠誠
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【明報專訊】（請看附圖）
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