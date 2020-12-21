體壇快訊：費達拿迪拜備戰 勢征澳網

特林普炒火箭 格蘭披治晉決賽

兩大球星特林普與「火箭」奧蘇利雲昨於世界格蘭披治桌球賽對碰，最終世界第一的特林普兩度打出一棒破百，以局數6：1大勝，打入決賽。英籍名將施比則以局數4：6敗予同鄉里素斯基，後者晉級決賽，爭取個人首項排名賽錦標。

德島日乙封王 伙福岡升班

日乙昨日煞科，德島漩渦雖在榜首戰作客0：1不敵福岡黃蜂，被追至同得84分，但憑得失球差成為四國地區首支日乙冠軍。兩軍下季升班，日職則因應今年疫情只升不降，下季將有20隊，並會降班4隊。另外，38歲前日本國腳射手佐藤壽人，昨隨乙組的千葉市原踢畢煞科戰後，宣布掛靴，這名前廣島三箭名將，昔日在頂級聯賽累計攻入161球，在日職總射手榜高踞次席。

FC洛杉磯中北美冠盃闖決賽

美職球隊FC洛杉磯昨在半場落後1球且踢少一人，仍憑射手卡路士韋拿兩分鐘內入兩球，在中北美洲及加勒比海冠軍盃以3：1反勝阿美利加，晉級決賽，後日決戰堤格雷斯，力爭美職近20年首個中北美冠，及打破墨西哥球隊14連霸。