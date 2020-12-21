15載追逐 美斯看齊比利 平單一球會入球紀錄 球王讚忠誠

美斯領「地上最強」迎華倫西亞，完半場前建功追和1：1，為巴塞生涯第643球，追平比利保持46年的單一球會入球紀錄。美斯在2005年5月取得巴塞生涯首球，逾15年來上陣748場入643球，平均每球花1.16場，較比利的1.17場更有效率。比利在社交網撰文，盛讚美斯對球隊充滿愛和忠誠：「像我們般長期鍾情一支球隊的故事，愈來愈罕有，因此我非常崇拜你。」

比利大方祝賀「非常崇拜你」

助巴塞言和華倫

然而巴塞終被華倫西亞以2：2逼和，開季13輪跌7分，仍未重返前四，令領隊朗奴高文相當不滿，炮轟球員不夠專注。而皇家蘇斯達作客以1：2反負利雲特，以26分續居次席，未能追平踢少3輪排榜首的馬德里體育會，兩軍後日將互撼。

比利今年初曾表示：「或許有數個王子，但王者永遠只得一個。」掛靴逾40年的他，球會及國家隊入球總數至今未被超越，但正被C朗逼近。

C朗起孖 領祖雲大勝帕爾馬

C朗昨於意甲起孖，領祖雲達斯作客以4：0大勝帕爾馬，職業生涯總入球達756球直逼比利，亦成為歷來第4人同年取得33個意甲入球，有望在今年餘下兩輪破紀錄。C朗超越於德甲入32球、但已歇冬的羅拔利雲度夫斯基，成今年五大聯賽入球王。

AC米蘭前鋒拉菲爾利亞奧，昨開賽6.2秒破網，打破塵封19年的意甲最快入球紀錄，其後球隊再憑沙利麥卡斯建功，作客以2：1小勝89分鐘破蛋的薩斯索羅。國際米蘭有阿舒拉夫和盧卡古建功，主場以2：1挫史柏斯亞，較AC落後1分居次。