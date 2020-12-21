阿仙奴7輪不勝續居15位 紅軍名宿籲重用奧斯爾

阿仙奴射手奧巴美揚因肌肉不適被剔出大軍，隊長責任由洛賀丁接過，但他被「拖肥」前鋒卡維特利雲攻門省中，令阿仙奴先失烏龍球。尼高拉斯比比其後射入極刑，但兵工廠上半場被對手頭槌建功，以1：2落敗。

阿仙奴14輪後得14分，距降班區僅4分，阿迪達表示理解外界質疑：「我明白，但我會專注帶領球隊走出頹勢，令球員保持士氣。不過很明顯，賽果再次不似預期，是不可接受的。」任評述的三獅兼利物浦名宿占美列納表示：「大家都討論阿迪達應否重新起用奧斯爾，這根本不用思考，有人說會令領隊威信受挫，但用人唯才，放棄奧斯爾造成現時困境，完全不合常理。」

奧斯爾繼續關注球隊，賽後在Twitter留下心碎和流淚的表情符號。這名德籍中場獲不少球隊招手，其經理人承認曾和土耳其球會費倫巴治的代表見面，但強調奧斯爾仍想為阿仙奴再度披甲。今仗避戰的奧巴美揚則在Instagram表示，「希望不用休息太長時間」。阿迪達稱，他最少再唞數天，長則休養兩周，勢錯過周三聯賽盃8強惡鬥曼城，以及下周日聯賽迎戰車路士。早前擊敗阿仙奴的般尼明晨則迎戰狼隊，若能搶分將可暫時脫離降班區。