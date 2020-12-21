李城拔刺 升次席迎聖誕 熱刺兩連敗 車路士迎鎚仔爭返前列

熱刺今仗有尼當比利及利古朗重返正選，以最強陣容出戰，但作客的李斯特城，亦有守將莊尼伊雲斯及卡斯泰尼復出，令熱刺上半場只曾9次在對方禁區觸球，最具威脅一次是孫興慜角球找到好拍檔哈利卡尼，但後者離門7碼頂高。韋斯利科芬拿之後在禁區內被奧里亞從後撞跌，經視像裁判（VAR）及球證觀看重播後，控球佔優的李斯特城獲判12碼，由華迪操刀中鵠領先半場。

華迪12碼開紀錄 艾達韋列特擺烏龍

李城傷兵陸續復出征快車期

李斯特城下半場繼續找到熱刺防線漏洞，占士麥迪臣接應長傳食詐糊後，再有華迪59分鐘頂贏奧里亞，艾達韋列特未及反應下踢入自己龍門。熱刺下半場換入加里夫巴利等但無起色，孫興慜一次角球近門補射又被卡斯柏舒米高飛身擋出，今季第3次食白果，熱刺亦吞下首次連敗。李城則爬過熱刺及愛華頓，暫落後榜首利物浦4分，預計養傷多時的中堅蘇恩古亦可在聖誕快車期候命。領隊羅渣士則表示新訓練場仍未確實啟用日子。

曼城近13場第10次保清白身

藍戰士占士薛耶治上陣成疑

另一勁旅曼城作客修咸頓時，因加比爾捷西斯牙痛倦勤，再以費倫托利斯客串前鋒，連番失機下雖然只得史達寧16分鐘的入球，但各項賽事近13場第10次保持不失而小勝，追至落後榜首利物浦8分兼少賽1場。領隊哥迪奧拿近期以史東斯取代拿樸迪，認為對方的「個人生活穩定下來」，暗示這名英格蘭國腳與女友分手後，更專注在球場上，亦減少受傷。哥帥又補充，下月冬季轉會窗沒有收購前鋒的需要，儘管射手阿古路稱自己續受膝傷困擾。

今輪壓軸焦點，落在連敗後跌至第8的車路士，明晨能否在打吡戰迎戰「鎚仔幫」韋斯咸時反彈。後衛列斯占士據報近仗負傷上陣，日前接受膝部掃描，今日才知結果，但缺陣的機會不低。上周五復操的藍戰士鋒將薛耶治及赫臣奧杜爾，亦狀態不足，迪姆華拿料續串演翼鋒。這名德國隊前鋒在國際賽後8場未有入球，表示壓力來源不在於高昂身價，而是仍在適應英倫比賽風格。