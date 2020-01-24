林書豪否認落實投勇士 傳欠CBA保證書成障礙

《The Athletic》記者Shams Charania在社交網寫道，接獲消息林書豪與勇士簽約已到最後階段，只待CBA簽出保證書便可加盟。據報勇士會引用條款，與林書豪簽下1年最低薪合約，將他暫借到發展聯盟（G League）。不過，這名台裔控衛半小時後轉發帖文澄清：「大家請冷靜，事情不是這樣的，我們沒有任何決定。」32歲的他早前在G League亮相3分鐘，但只為重拾比賽狀態。Shams Charania提及的保證書，亦或是林書豪重返NBA的障礙。他效力北京首鋼一季後返美，但早前突被CBA以未穿上官方贊助服飾為由，重罰數十萬人民幣，其經理人證實仍未繳交罰款。

一眉占士合轟55分 湖人季前賽挫太陽

NBA昨早則續演季前賽，「一眉」安東尼戴維斯上陣30分鐘取得35分，勒邦占士亦貢獻20分及8個籃板，助洛杉磯湖人以114：113險勝鳳凰城太陽，以4戰全勝姿態完成季前賽，強勢迎接香港時間周三的新季首戰，對陣洛杉磯快艇。