傷退球壇 木蘭匠心築新夢 鑽研木工創作 前女足黃美琪自勝者強

坐唔定，大概是運動型女生的兒時「通病」，黃美琪自小和哥哥到足球場遊玩，中學先加入籃球隊，中四再轉戰女足校隊，一踢上癮，受訓不足一年入選女足青年軍，翌年赴韓征戰U17亞洲盃。可是港隊身分未換來認同，媽媽認為踢波男仔頭，擔憂「踢到雙腳粗晒」。更大的反對聲，出現在美琪18歲首次重創右膝後，然而這激起她的好強個性，未傷癒已急於表現，結果再傷左膝，與大港隊之路愈走愈遠。

美琪在大專賽難改好勝本色，足球生涯終因雙膝同時重傷而完結。大專畢業後，其職業欄上出現過不同工種，包括物理治療助理、游泳教練、相機店店長、售貨員......，卻和爸爸所期相去甚遠。任職消防員的爸爸一直希望女兒當公務員，美琪稱：「小時想過像他一樣當消防，但女仔很難做前線，我又自知不適合坐office。」

從小好動 母憂踢波「雙腳粗晒」

傷兩膝被迫掛靴 外闖尋獲第二最愛

趁年輕往外闖，26歲的她赴新西蘭工作假期兩年，開眼界之餘，亦遇上另一最愛。美琪幫寄宿家庭打造晾衣架，又和鄰居交流自製家具心得，燃起對木工的熱情。她在當地木工場求職碰壁，但回港後覓得機會，在中學師兄的公司展開木匠生涯。過去數年「砌砌揼揼」，初時家人頗有微言，有時通宵工作、滿身木味回家，會被說像「裝修師傅」；猶幸她堅持換來認同，如今父母不再反對，美琪不時親手製作木櫈、煙灰缸帶回家，和家人分享志業。

初入行收入不高，美琪一直兼職教游水，今年疫下停工，到主題樂園任全職彩繪師，只能晚上抽空回工作室繼續創作。現時工時雖長，但美琪認為能從中偷師，學習調色等技巧，更因而獲得靈感，鑽研融合木頭與水泥的創作。有別競爭運動，創作難以量化比較，她自覺依然好勝，但心態截然不同：「以前踢波同人比，自覺不比隊友練得少，我無理由唔得；現時懂得尊重別人，好勝或在於不管工作多忙，我都堅持回工作室創作，鞭策自己。」

昔日戰友外流比賽 既佩服又羨慕

告別足球剛好10年，美琪偶爾回望仍有感慨：「曾以為會一直踢波......，以為囉。」她閒時到街場「跟隊」，感覺暢快如昔，惟不再執著得失。昔日U17亞洲盃隊友張煒琪、秦正行等近年先後外流，成為職業球員；美琪中學時和秦正行組隊出戰五人賽，看到對方成就只覺佩服：「沒想過這麼多人外流，阿青（秦正行）好堅，真心佩服！」堅持己路總需點執著，猶幸歲月帶來的不是妥協，而是沉澱與昇華。

文：黃頴恩、攝：朱安妮