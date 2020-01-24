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2020年12月20日星期日
熱刺李城孖寶對決 孫興慜卡尼挑戰紀錄 「雙占」合作無間
利物浦7蛋贈水晶宮 南野拓實英超開齋
蔚山反勝柏軍 相隔8年再奪亞冠
16歲莫高高破德甲最年輕入球紀錄
阿蘇梅開二度 領馬體會主場奏捷
體壇快訊：AC征薩軍續缺伊巴謙
SUN周日足球直播
傷退球壇 木蘭匠心築新夢 鑽研木工創作 前女足黃美琪自勝者強
四斷ACL 獲港專家挽救雙膝
外流女港足賀允同體藝兼備
話當年：會考遇重傷 改變人生態度
林書豪否認落實投勇士 傳欠CBA保證書成障礙
何詩蓓再膺亞洲最佳女飛魚
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【明報專訊】（請看附圖）
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