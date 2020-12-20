熱刺李城孖寶對決 孫興慜卡尼挑戰紀錄 「雙占」合作無間

熱刺vs.李斯特城 now621台 晚上22：15直播

熱刺和李斯特城在上周中英超，分別負利物浦及愛華頓，賽後13戰分別得25和24分，欲追趕一哥「紅軍」不容再失。熱刺勢續倚重孫興慜及哈利卡尼，事關他倆共入20球，佔全隊80%，而且互相助攻12次，只少紀錄保持者、1994/95年球季布力般流浪前鋒舒利亞及瑟頓組合1次。惟李斯特城不會坐以待斃，何况他們也擁有「雙占」拍檔占美華迪和占士麥迪臣。

與華迪並肩兩季

麥迪臣:我們心靈相通

麥迪臣兩年前由諾域治加盟李斯特城，當時預言「有信心為華迪穿針引線，亦希望他為我鋪橋搭路」，經兩年多磨合，麥迪臣認為兩人如魚得水：「他了解我的動作，以及我觸球後想做什麼。我在控球前抬起頭看到他，便會知道他將怎樣走位。他的速度很快，我知道他想我把球踢到哪個位置。」

麥迪臣繼續對已年屆33歲的射手華迪讚不絕口：「我不太喜歡用世界級這個詞語，因這可能已被濫用，但他就是一個世界級前鋒，和他一起比賽是件開心事。」華迪今季各為麥迪臣及哈維班尼斯貢獻兩次助攻，麥迪臣本月初作客勝錫菲聯時投桃報李。李斯特城今仗的優勢是中堅莊尼伊雲斯停賽後復出，且今季作客6戰5勝1負，包括華迪八度建功在內共入15球，平均入2.5球。

熱刺主場也不弱，開咧戰不敵愛華頓後錄得3勝2和，領隊摩連奴今次料讓後衛利古朗及尼當比利復出，右路中後場球員則有盧卡斯莫拉和馬特杜靴迪可用。摩帥亦確認，上場據報因身體不適而缺陣的加里夫巴利已無大礙：「他連續兩天隨球隊操練，若比賽當天亦表現一樣，便可以上陣。」

蘇帥領魔兩周年 迎列斯聯爭連勝

近6仗5勝1和的曼聯明晨則迎戰升班馬列斯聯爭兩連勝，此役剛好是主隊領隊蘇斯克查上任兩周年。據報紅魔中場雲迪碧克上仗反勝包尾球隊錫菲聯時表現欠佳，料被棄用，該仗倒戈犯錯的門將甸恩軒達臣勢退居後備席，而中場麥湯米尼及費特洛迪古斯有望復任正選。尾二的西布朗將迎戰阿士東維拉，亦是主隊新帥艾蘭戴斯第一擊，但「大Sam」有鋒將馬圖斯佩雷拉停賽外，中場干拿唐辛及守衛基爾巴特利亦因傷避戰，阻止維拉取得第5場作客勝仗有難度。