新舊入籍港足 返鄉留港陷兩難 富力散班眾將失業 謝家強林柱機等待落班機會

記者：余瑋

2022年世界盃亞洲區外圍賽次圈C組，港足餘下3輪賽事暫定延至明年3及6月。多名外援如蘇沙及費蘭度等，以及持有香港永久性居民身分證的混血球員謝家強及林柱機，今夏居港滿7年後，正爭取成為新一批「入籍兵」，只待領取特區護照後，明年就可代表港足出戰國際賽。

謝家強返英過聖誕 放眼亞洲球會

然而，富力R&F退出今季港超後，多名入籍或「準入籍」球員隨即變成失業兵，至今仍未能落班，狀態大受影響。28歲守將謝家強（Sean）是香港及愛爾蘭混血兒，自2012年8月來港加盟南華，及後輾轉效力和富大埔及富力，居港已8年。他透露，曾跟3隊港超接觸，遺憾最後未能成事：「可能大家會以為，我和林柱機這些快將取得特區護照的球員，可較易找到新球會，但事實並非如此。現時處於非常艱難時期，不少港超隊已完成組軍及預算不多，加上聯賽再次停擺，我們這類球員落班只會更難。」未能落班下，他早前已返回出生地英國，將會7年來首在家鄉曼徹斯特與家人過聖誕，並透露最近在英國慢活，不忘到健身房保持狀態：「我的首選還是回港發展，希望球迷將來可在其中一隊港超見到我，並有機會為香港代表隊奮鬥。若未能加盟港超隊，我會領取特區護照後，放眼亞洲球會。」

林柱機留港 耐心尋找最佳抉擇

31歲中場林柱機（Matt）是港荷混血兒，原籍加拿大的他今夏居港滿7年，透露領取特區護照已進入最後階段。此刻也未落班的他沒有回鄉，而是按家人意願續留港：「現在我的時間都放在家庭活動，曾一起遠足，由於我太太是港會女子隊成員，之前我可使用港會球場訓練。」他透露，曾跟一些港超隊聯繫，對方亦表達興趣，奈何受時機影響：「除了富力退出的時機令情况變得困難，各隊經歷非常困難的上季，簽入部分新球員未能在復賽上陣，令球會老闆今季簽新兵更謹慎。」他續說，慶幸在港發展已一段長時間，與多間球會和不少前隊友都保持良好關係，身邊人都願意伸出援手，故會保持耐心，等待與家人做出最正確決定。

2020年對所有人都是艱難一年，Sean雖事業大受影響，但感恩能與家人健康生活：「沒有人會忘記今年，要說今次學會的，就是要欣賞更多生命中的簡單小事，希望2021年的世界會變回美好，多一點歡樂。」Matt透露今年3月因疫情嚴峻，無法返回加拿大出席祖母葬禮，家人也未能來港見證其新生兒出世，縱有種種遺憾，惟他說：「每個人都度過非常艱難的一年，雖然非常沮喪，但今年過後就必須展望。艱難時間將會終結，我希望球迷繼續支持香港足球，球員會竭盡所能訓練，準備比賽重開時踢出好表現。」

（疫下足迹）