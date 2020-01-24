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2020年12月19日星期六
羅拔仔首膺FIFA最佳男足 力壓C朗美斯 同寫波蘭拜仁歷史
廠兵管理混亂 種下灰暗前景
英超續否決單場換5人 高普轟罔顧球員健康
曼聯反勝錫菲聯 英超作客10連勝
足壇快遞：史浩克解僱主帥鮑姆
SAT周六足球直播
新舊入籍港足 返鄉留港陷兩難 富力散班眾將失業 謝家強林柱機等待落班機會
38歲基奧雲尼 返巴西覓短約保狀態
兩混血兵促組工會保障球員
俄停賽刑期減至兩年 運動員續允獨立戰奧運
佩雷斯投紅牛伙韋斯塔本 艾邦退居後備
體壇快訊：快艇否認欠付利安納中介費
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【明報專訊】（請看附圖）
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