足壇快遞：史浩克解僱主帥鮑姆

巴塞迎華倫爭3連勝

暫列西甲第5的巴塞隆拿今晚迎戰華倫西亞，未能蟬聯FIFA年度最佳男足的美斯，料續掛帥爭聯賽3連勝。而巴塞昨在西超盃4強抽中作客日前手下敗將皇家蘇斯達，而皇家馬德里則主場鬥畢爾包爭入決賽，而一場定勝負的4強將在當地時間下月13及14日舉行，決賽於17日上演。

祖雲征帕爾馬冀返勝軌

日前在意甲周中快車失分的祖雲達斯，明晨作客近3場不勝的帕爾馬爭返勝軌。至於羅馬昨晨主場以3：1擊敗拖連奴，12戰得24分，壓過日前分別失分的拿玻里及薩斯索羅升上第4，落後榜首的AC米蘭4分。

柏軍蔚山亞冠決戰

亞冠今晚8時在卡塔爾的中立場上演決賽，由西亞區的伊朗球會柏斯波利斯，面對東亞區的韓國勁旅蔚山現代，其中柏軍前年曾殺入決賽，但不敵日職球會鹿島鹿角，而蔚山則是首次躋身決賽。

三軍日職煞科爭季席

日職今午煞科，名古屋鯨魚、大阪櫻花及鹿島鹿角將爭逐季席，以取直接出線下屆亞冠分組賽資格，賽前排第3的鯨魚，只需主場擊敗廣島三箭便肯定保住席位，而第4的櫻花則作客硬撼第5的鹿角，由於第4仍有可能取得亞冠外圍賽資格，因此雙方定必全力出擊。