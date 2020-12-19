廠兵管理混亂 種下灰暗前景

愛華頓vs.阿仙奴 now621台 明晨01：30直播

無巧不成話，再過一兩天，阿迪達及安察洛堤接手兵工廠及愛華頓帥印便剛滿一年，而二人簽約後的首仗，正是拖肥糖在葛迪遜公園擺陣。差別在於上次新官上任齋睇波，今晚則親自督師；還有就係，此番調轉由阿仙奴面臨護級壓力，以及阿迪達的官方職銜，由教頭（或主教練）升格為一隊領隊。何謂一隊領隊、何解畫蛇添足強調一隊咁創新，柏高也希望有人能夠告知背後思路邏輯。遺憾是，凡人無法理解的不可理喻之舉，此僅屬冰山一角。

新援成效不彰 棄奧斯爾道理存疑

有些乃在艾馬利末期已提過，像原有的招聘部主管來去匆匆，皆因守不住傳統由球探系統主導的取向，換成全憑經紀網絡圍威喂。然後架牀疊屋增設一人之下的技術總監職位，由伊度擔任，足球總監Sanllehi終在今夏知難而退，球探部更趁着疫情解體。以伊度的巴西人脈，毫不意外地，兵工廠這兩季的新援中，便出現了韋利安與大衛雷斯這些奇怪人選，一定談不上中長線發展，短線即食嘛，亦有眼睇了。

必須先自動投案。季初說過一句，指韋利安為阿仙奴補回一點創造力，但也真是一點而已，大概就如十分滿分的話，由零變一那樣。消失的創造力本來在哪？大家都知乃奧斯爾。於是回到上季復戰後，又說過阿迪達用上三四三，發揮到雷斯的長傳之餘，亦容不下奧斯爾了。其實當時已在懷疑，轉陣與棄用奧斯爾之間的因果次序。明明停擺前踢得好好的，休戰期究竟發生什麼事，局外人固然無從知曉，只好膚淺地單看表面，解釋什麼態度問題或戰術需要皆難說得通，唯一合理推斷為因收入銳減，為保大客戶而犧牲小職員，結果——無謂畫公仔畫出腸了。

恐怕阿迪達之升職，人工包括了食死貓向外解畫和承受各界抨擊。一如上周形容曼聯跟普巴的關係，好球員唔嫌多，多個人多一種變化、多一項應急計劃，偏偏兵工廠替奧斯爾註冊也慳番。從戰術角度，湯馬士柏迪的加盟本可彌補奧斯爾的防守隱患，惟期待柏迪身兼兩職實屬奢想。如今的常態為中場（或三中堅之一）太少推前牽制拉走敵衛、快傳或過頭波分邊，鋒將入楔half-space即時空位亦不足，以上卻全是奧斯爾所長。當圍攻效率低下，倒過來輸反擊的風險自然提高，陣地戰防務做得多好也事倍功半。

征殘陣愛華頓 鋒線攻力成關鍵

今仗格列沙加與加比爾停賽，或會有人覺得仲好，但柏迪仍倦勤，絕對使阿迪達頭痕，猶幸愛華頓同樣有阿倫與占士洛迪古斯養傷，算是打個和。上述指阿仙奴要護級也許誇大了，惟若然繼續如此在英超唔識贏字點寫，誰敢擔保安然無恙。可是不懂入波，怎去贏波？好消息為否極泰來，灰到極致可望反底，周中逼和修咸頓似乎稍為起色；壞消息為，極致灰講緊係明年……

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高