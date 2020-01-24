羅拔仔首膺FIFA最佳男足 力壓C朗美斯 同寫波蘭拜仁歷史

高普首奪最佳教練

孫興慜獲頒普斯卡斯獎

32歲的「羅拔仔」上季於德甲上陣31場入34球，連續3季成為德甲神射手之餘，亦助拜仁慕尼黑成為三冠王，勇奪歐聯、德甲及德國盃錦標。新季再助球隊奪得歐超盃及德超盃冠軍。結果他在今晨舉行的FIFA年度頒獎禮，力壓C朗及美斯，首奪年度最佳男足球員獎，同時成為波蘭隊及拜仁史上首名得獎球員。

他獲獎後發表得獎感言，形容獲此殊榮是無與倫比，又透露年輕時以阿仙奴名宿亨利為學習對象，並為自己能與C朗及美斯一樣奪得該獎而感榮幸。連同該獎前身的世界足球先生及FIFA金球獎在內，他成為近13屆以來，第二名非由C朗及美斯得獎的球員，對上一次為前年皇家馬德里的克羅地亞國腳中場莫迪歷。

羅拔仔今屆取52分大熱當選，拋離C朗（38分）和美斯（35分），事前FIFA會長恩范天奴亦赴慕尼黑親自頒獎，C朗及美斯則以視像形式出席，前者被拍得在羅拔仔當選一刻疑面露不悅（圖1），惟事實上，身為葡萄牙隊隊長的C朗，在投票中將首、次名票投予羅拔仔和美斯，反而美斯則僅投予羅拔仔，另一票則給予前巴塞隆拿隊友尼馬，而非宿敵C朗。

此外，羅拔仔的拜仁隊友紐亞，獲選為年度最佳門將。上季帶領利物浦首奪英超錦標的德國籍教頭高普，力壓拜仁的費歷克首膺年度最佳教練。至於熱刺的韓國隊前鋒孫興慜，憑上季英超對般尼一戰，盤扭大半場射入單刀的精彩入球，獲選代表年度最佳金球的普斯卡斯獎。