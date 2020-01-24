羅拔仔技壓C朗美斯 德甲250球寫里程碑 FIFA頒獎禮前先聲奪人

羅拔利雲度夫斯基在完半場前及50分鐘建功，助拜仁慕尼黑反勝2：1，打破禾夫斯堡今季德甲不敗之身。拜仁12戰得27分排次席，少榜首利華古遜1分，後者作客以4：0大勝科隆，成為聯賽唯一不敗之師。羅拔仔繼365球的梅拿和269球的費沙後，成為第3個在德甲入球達250球的球員。他於2010年登陸德甲，先後為多蒙特及拜仁入74和176球，右腳、左腳、頭槌及其他部位各建功164、43、41和2次，禁區內外入球分別是234和16次。至於以22分暫列第4的多蒙特，將在明晨有暫代教練泰錫第2次督師，在德甲作客柏林聯。

C朗射失12碼 祖雲失分

相比上季助拜仁榮膺三冠王的羅拔仔，C朗昨晨在祖雲達斯的表現遜色不少，他在60分鐘操刀12碼，被阿特蘭大門將高連尼一抱入懷，使兩軍維持1：1完場，賽後12戰得24分，落後一哥AC米蘭4分。高連尼稱，C朗近期多次操刀12碼射向同一方向，故此決定撲向相反方向，最終成功了。祖雲教練派路未有怪責C朗，反而安慰他道「冠軍都會失12碼」。不過，他狠批空門失機的艾華路莫拉達，令球隊未能拉開紀錄。

巴塞挫皇蘇 美斯主場建功斷纜

巴塞隆拿則藉左閘佐迪艾巴及法蘭基迪莊上半場建功，以2：1反勝皇家蘇斯達，賽後12戰得20分升上第5，較榜首馬德里體育會、次席皇蘇和第3的皇家馬德里，同樣落後6分。巴塞主帥朗奴高文稱讚球員上半場踢出今季最佳，若保持水平可返回應有位置。同屬FIFA最佳球員三強的美斯，攻門3射1次中框與C朗不謀而合，有兩次關鍵傳送，可是此仗食白果，令他自上月初在歐聯分組賽挫基輔戴拿模後，連續4次主場「士哥」斷纜，迄今只有5個西甲入球。