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2020年12月18日星期五
熱刺遭紅軍絕殺 摩帥掀舌戰 11戰不敗斷纜 失榜首斥球證不公
奧巴美揚破入球荒 廠兵主場四連敗告終
大Sam掌西布朗救亡 護級可獲1560萬獎金
打比郡主場響頭炮 朗尼掌帥6戰不敗
港國際七欖賽延至明年底
郎平續約中國女排 下月集訓東奧爭衛冕
體壇快訊：港協選副會長3人連任
電視精選
羅拔仔技壓C朗美斯 德甲250球寫里程碑 FIFA頒獎禮前先聲奪人
麥巴比建功 PSG奏捷續追榜首
阿根廷法院禁火化老馬遺體
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【明報專訊】（請看附圖）
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