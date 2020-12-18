體壇快訊：港協選副會長3人連任

澳網延至明年2‧8開鑼

新季網球大滿貫再受疫情打擊，首項賽事澳洲公開賽昨日落實延期3周，改於明年2月8月展開；球手須於下月15日抵達墨爾本隔離。男子網球聯會亦公布季初賽程，美國及土耳其同於下月5日舉辦挑戰賽，為新季開鑼戰。

占士一眉領湖人挫太陽

勒邦占士與「一眉」安東尼戴維斯昨在NBA季前賽齊亮相，二人共為洛杉磯湖人取下21分，古斯馬亦貢獻全場最高的23分，助球隊以112：107擊敗鳳凰城太陽。另外，侯斯頓火箭今迎戰聖安東尼奧馬刺，美媒昨日報道，要求離隊的球星夏登獲火箭優待，決定隊中所有事情，並按其意願決定組軍方向。

F1新季23站破紀錄

國際汽聯（FIA）昨落實新季世界一級方程式（F1）賽程，賽事將於明年3月21日在澳洲墨爾本揭幕，至12月6日阿聯酋阿布扎比站共23站創紀錄，但原定明年4月的越南站檔期，在賽程表地點一欄仍是待定，據報是與主理賽事的當地官員涉貪有關。