奧巴美揚破入球荒 廠兵主場四連敗告終

「兵工廠」舊將禾確特接應查阿當斯傳送，於18分鐘倒戈建功；易邊後7分鐘，主隊由奧巴美揚扳平，不計上輪迎般尼的烏龍球，結束5場入球荒。加比爾馬加希斯因侵犯禾確特，62分鐘被逐，令阿仙奴近5場第3次10人應戰。盛傳帥位不穩的阿迪達，盼和波助球隊走出頹勢。他接掌近一年間，阿仙奴於英超共領7面紅牌，為各隊之冠。

卡雲尼遭控種族歧視 勢停賽3場

列斯聯同晚由班福特等5將士哥，主場以5：2大勝紐卡素，力壓同得17分的對方升至第13位。有傳列斯聯班主將再出售15%股份，賣家為現持有10%股份的NFL球會三藩市淘金者（又稱三藩市49人）；列斯聯估值2.4億英鎊（約25億港元）。列斯聯下仗作客曼聯，紅魔射手卡雲尼因上月涉在社交網歧視黑人，被英格蘭足總指控種族歧視，他可在下月4日前回應，若罪成最少停賽3場。

此外，針對狼隊前鋒魯爾占美尼斯和阿仙奴後衛大衛雷斯「頭撼頭」意外，國際足球協會委員會通過，下月起試行相關換人制度，出現或疑似腦震盪的球員須被換走。

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