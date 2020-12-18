熱刺遭紅軍絕殺 摩帥掀舌戰 11戰不敗斷纜 失榜首斥球證不公

賽前同分的利物浦和熱刺昨在晏菲路交手，主隊於26分鐘由射手穆罕默德沙拿開紀錄，但7分鐘後被孫興慜接應盧施素中圈前傳，單刀射成1：1，雖有越位之嫌，但視像裁判（VAR）審視後判入球有效。易邊後，雙方各射中門框一次，原以為各得1分，安德魯羅拔臣完場前開出左路角球，法明奴衝前一頂，為紅軍奠定2：1勝局。利物浦以28分力壓熱刺，重奪一哥之位，跨季聯賽主場不敗延至66場。

高普：以為摩連奴說笑

雙方領隊在完場哨子聲響起後握手，痛失榜首的摩連奴向高普表示「最好那隊落敗了」。高普稱起初以為摩帥只是說笑，後來發現對方由衷地不忿氣，又認為孫興慜追和一球越位在先，不滿VAR走漏眼，紅軍右閘阿歷山大阿諾特則在社交網慶祝勝仗，特意寫道「最好那隊贏了」。「摩佬」再抱怨「輸得唔抵」，表示高普在邊線向球證施壓，待遇和自己截然不同：「換作是我早被逐，根本沒機會站在那兒；或者我試試阻止第四球證舉補時牌（指哥迪奧拿前日抗議補時不足的舉動），看看會發生什麼事，總之我就是與別不同。」

利物浦後防近期傷兵滿營，兩名「千禧後」臨危受命甚為搶鏡，高普大讚頂替中堅華基爾雲迪積克的小將里斯威廉斯表現淡定，面對敵軍王牌射手哈利卡尼亦不怯場，又形容同為19歲的中場居迪斯鍾斯是「頂級球員」，居迪斯鍾斯在部分外媒賽後分析獲全場最高分。紅軍明晚乘勇出征水晶宮，力爭在快車檔期擴大榜首優勢，聯賽11場不敗連斷纜的熱刺，則在後晚回歸主場惡鬥另一爭標對手李斯特城。

李城負愛華頓無緣次席

「狐狸」昨被愛華頓的李察利臣和賀基迪射破大門，主場以0：2落敗，錯失爭上次席的機會，以24分排第4，「拖肥」則追至落後1分。