字母哥5年頂薪留公鹿 合約總值17.7億 平均年薪破NBA紀錄

公鹿上季早在季後賽次圈出局，此後一直有傳「字母哥」有意他投，多倫多速龍、邁阿密熱火等都是潛在新東家。公鹿一直極力挽留，希望在轉會市場增兵協助對方，惟早前欲斟薩克拉門托帝王球星保丹洛域觸礁。不過，「字母哥」昨日趕及在開季限期前，與公鹿續下一紙5年超級頂薪的長約，26歲的他在社交網亦表忠：「這是我的家，我的城市。很感恩未來5年能留在這裏，就讓我們一同令5年過得更有意義。」

占士一眉今季前賽亮相

字母哥上季常規賽場均獲29.5分及13.6個籃板，成為常規賽MVP。他平均年薪達4560萬美元，超越「大帝」占士的4250萬美元，成為NBA史上平均年薪最高球員。字母哥合約最後一年為球員選項，即最少留效至2025年，亦設15%保證金，其間若被公鹿賣走，將獲15%賠償。月底滿36歲的占士月初與湖人續約2年，雖然年薪紀錄被破，但他稱：「這是截然不同的處境，我不會比較。公鹿圍繞他建立球隊，我覺得他續約是好事。」湖人教練禾高則證實，占士與「一眉」安東尼戴維斯今早首於季前賽亮相，但面對鳳凰城太陽一戰只會稍作熱身，準備香港時間下周三的新季首仗。

「發福」夏登復戰助火箭大勝

而盛傳欲離隊的球星夏登昨日首次為侯斯頓火箭在季前賽登場，上陣21分鐘取12分，助球隊主場以112︰98大勝馬刺；身形明顯「發福」的他，賽後成為球迷熱話。費城76人與波士頓塞爾特人迎來季前賽首戰，76人由新帥李華士首度領軍，主場以108︰99挫塞爾特人，新兵丹尼格連、D侯活及薛夫居里齊亮相。