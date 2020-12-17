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2020年12月17日星期四
曼聯誓保作客魔性 卡雲尼求復出碎錫 麥湯迎百仗認須改進
車路士遭絕殺 林伯認快車期欠體能
曼城僅和西布朗 哥帥出手抗議避罰
多蒙特換帥後小勝 16歲新星寫歷史
賓施馬梅開二度 領皇馬食包保前三
涉瞞進出大宅 老馬會計師之弟受查
中超工資帽設過渡期 外援續領3年高薪
電視精選
字母哥5年頂薪留公鹿 合約總值17.7億 平均年薪破NBA紀錄
角田裕毅投紅牛二隊 F1首現千禧後
體壇快訊：多哈奪2030亞運主辦權
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【明報專訊】（請看附圖）
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