曼聯誓保作客魔性 卡雲尼求復出碎錫 麥湯迎百仗認須改進

錫菲聯vs.曼聯 now611/621台 明晨04：00直播

曼聯跨季作客九連勝，若明晨贏錫菲聯，以及拆禮物日出征李斯特城全取3分，便會追平英超紀錄。今季5場全數反勝，魔性澎湃背後，中場麥湯米尼也承認球隊要改進：「球隊作客戰績確實不俗，但萊比錫一仗教訓我們，不能每次先落後，總有一次太難反勝。雖然如此，我覺得某幾場開局表現不俗，勿因0：1而覺得我們早段踢得差。」這名24歲蘇格蘭隊中場今仗有望第100次替紅魔披甲。

爭英超作客十連勝

甸恩料倒戈代迪基亞把關

早前作客修咸頓一役，功臣是梅開二度並貢獻助攻的卡雲尼，這名烏拉圭隊前鋒卻因之後對韋斯咸一仗受傷缺陣至今。曼聯稱他經幾日單獨訓練後，昨已隨隊跟操，但領隊蘇斯克查說：「現在賽程非常密集，要加倍留意一些肌肉繃緊或不適的問題。是否冒險派他落場，還待即場決定，我對他上陣有保留。」至於中場保羅普巴日前向球會表忠，經理人亦確認他最少效力至季尾，料續獲重用。上季外借至錫菲聯的後備門將甸恩軒達臣，亦料取代迪基亞，今仗倒戈把關。

曼聯亦有望藉是役拋掉一項恥辱紀錄，因為錫菲聯開季至今12場僅得1分，在英格蘭頂級聯賽史上，僅多於1930/31球季12連敗的紅魔，但後者該季第13場贏出，如他們明晨亦凱旋，便可將13場最差紀錄，扣在對手身上，但主隊翼衛佐治巴鐸克強調球隊此刻仍未放棄。

維拉迎般尼 巴克里復出候命

另外，近仗表現反覆的阿士東維拉會迎戰般尼，隊長基亞利殊於3月涉交通意外，被控不小心駕駛，罰停牌9個月及8.3萬鎊（約86.7萬港元）。維拉新近有翼鋒查斯古特受傷，快車期缺陣，今仗亦有杜格拉斯雷斯及馬迪卡殊停賽，巴克里傷癒成為及時雨。客軍般尼今季攻力在英超僅強於錫菲聯，料沿用上場小勝阿仙奴的陣容。

文：陸奇