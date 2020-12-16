雙槳變兩輪 賽艇冠軍畫彩虹 膺單車電競賽世界冠軍 德新星謀上岸證實力

文︰陸奇

在全長50公里的虛擬賽道，單車奧運銀牌得主烏蘭、1小時計時世界紀錄保持者甘柏拿斯等一直守在主車群，但最後在短坡爆出的不是這些公路巡迴賽熟悉面孔。「我沒有真正的公路賽經驗，只踩過計時賽，但這是我們近年的訓練之一。可能奧運之後真正向單車界進發，試一下自己的實力。」奧斯邦在單車電競賽擊敗逾70個名將後如是說。

戰友離隊 續留鄉奧運衝冠

回到本業，現年26歲的奧斯邦自10歲起在家鄉緬恩斯開始練賽艇，是德國隊輕量級雙槳的王牌。前年在保加利亞世界賽初賽，他推前單人艇世界紀錄近兩秒，再於決賽摘金，划上高峰。然而，他4年前與拍檔Moritz Moos出戰里約熱內盧奧運雙人艇項目，教練Robert Sens卻未能隨行，他們最終只得第9。即使Moos去年外闖，Sens今年初接掌奧地利隊，但奧斯邦繼續留在緬恩斯，與新隊友Jonathan Rommelmann在兩個月前的歐洲賽摘銀，繼續未完成的任務：「德國還未曾在輕量級雙人雙槳贏過奧運獎牌，這是我的推動力。」

視洛格歷為榜樣 登環法聖地小試牛刀

緬恩斯賽艇會成員在3年前跨界組成單車隊，奧斯邦同樣是主力，在去年的全國個人計時賽取得第6。比對兩項運動時，他稱最大分別是賽艇固定距離是兩公里，「用的是全身力量，上肢也會出乳酸，所以更辛苦，但單車體能要求嚴格之餘，也要極高專注力，否則很快掉到車群隊尾」。

奧斯邦亦開始計劃其單車手生涯，甚至以斯洛文尼亞名將洛格歷（見右表）為榜樣，更經常攜戰車登環法聖地阿爾卑斯山：「我每年都會去Alpe d'Huez，今年我刷新了個人最佳，打入了前10（所指是程式Strava該路段的排行榜），只慢巴達（Romain Bardet）1分鐘，與佳斯維克（Steven Kruijswijk）不相伯仲。」奧斯邦提到的二人，都是環法總成績三甲人馬，可見他想在陸上證明自己，並非遙不可及。