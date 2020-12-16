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2020年12月16日星期三
紅軍中堅荒 變陣抗熱刺孖寶 軒達臣法賓奴串演後衛 卡尼孫興慜榜首戰乘勇攻堅
施治復出戰「甩鬚」兼失兩球
阿迪達帥位危 恩師哥迪奧拿力撐
美斯續追比利入球成就 率巴塞迎一哥皇蘇 朗奴高文冀證爭標實力
伊巴謙復操 冀以身作則領AC米蘭爭冠
塘鵝易帥響頭炮 錫安威廉臣「雙雙」領軍滅火
體壇快訊：比利老馬入選夢幻11人
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【明報專訊】（請看附圖）
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