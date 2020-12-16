紅軍中堅荒 變陣抗熱刺孖寶 軒達臣法賓奴串演後衛 卡尼孫興慜榜首戰乘勇攻堅

利物浦vs.熱刺 now621台 明晨04：00直播

利物浦開季以來傷兵不絕，其中後防中路是重災區，不時需要中場法賓奴泰華利斯墮後防守，禍不單行的是，祖爾麥迪比上場英超作客打和富咸時觸傷背部，下半場退下火線，改由佐敦軒達臣串演中堅，而且與法賓奴泰華利斯力保不失。由於麥迪比上陣成疑，故軒達臣已對明晨大戰熱刺有再當中堅的心理準備：「我必須確保最佳狀態，特別是在這新位置上。我將盡力化解對手的死球戰術及反擊。」軒達臣若此役最終需墮後，其中場位置有機會由日本國腳南野拓實頂上。

孫興慜五奪韓足先生

事實是利物浦也可派尼達利菲臘斯或尼高威廉斯任中堅，問題是這兩名年輕球員經驗尚淺，領隊高普未必放心，尤其熱刺箭頭孫興慜及哈利卡尼分別在英超已入10球和9球之餘，默契亦奇佳，互相助攻次數共有12次，只少紀錄保持者、1994/95年球季布力般流浪前鋒舒利亞及瑟頓組合1次。至於28歲的孫興慜賽前獲注入強心針，昨第5次獲韓國足總選為年度韓國足球先生。熱刺與利物浦暫同為12戰得25分，前者以較佳得失球佔先。此外，國際足協（FIFA）據報將給予利物浦約200萬鎊（2070萬港元），作為中堅祖高美斯早前隨英格蘭隊操練時受傷的賠償。

高普謝拉特撰文悼念侯利亞

另外，繼利物浦名宿奧雲及加歷查後，利物浦領隊高普亦開腔悼念在前日去世的法國籍前帥侯利亞，形容對方是「真正的利物浦傳奇」；而球會名宿謝拉特亦在社交網撰文懷念對方：「悲痛欲絕。聽到這個消息，我的前領隊侯利亞去世了。我永遠不會忘記這個曾為我和我的事業做過一切事情的人。安息吧，波士。」

至於以1分落後熱刺和利物浦的李斯特城，明晨迎戰愛華頓若全取3分，亦有望升上榜首，據報10月尾因傷缺陣至今的守將卡斯泰尼有望是役復出。

（英超消息）