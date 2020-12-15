廠兵主場四連敗 阿迪達成被炒大熱 46年來首不敵般尼 利物浦逼和富咸續追一哥熱刺

阿仙奴此役18射6中，雖將10射2中的般尼比下去，卻始終忘帶射門鞋，更在56分鐘少踢1人，中場格列沙加因手叉般尼中場艾殊利韋斯活特喉嚨領紅，令形勢急轉直下。73分鐘，回防的奧巴美揚頭槌解圍角球變擺烏龍使球隊全失3分，也錄得今季英超第7場敗仗，賽後以12戰得13分排尾六（第15位），來自博彩公司skybet最新盤口，「兵工廠」的阿迪達已成下個被炒領隊大熱門，賠率只有2.75倍，之後是3.25倍錫菲聯的韋達、4倍西布朗的比歷及8倍曼聯的蘇斯克查。

沙加領紅 奧巴美揚擺烏龍

然而阿迪達認為不用為阿仙奴的情况惶恐，又斥沙加行為鹵莽：「我們再因一個愚蠢的紅牌失諸交臂。」阿仙奴上月尾作客列斯聯時，前鋒拿卡錫迪亦因向對手批肘接逐客令。另外，曼聯名宿艾拉透露阿仙奴名將亨利向來不喜歡沙加。艾拉回憶兩人曾相約在亨利家中看阿仙奴直播，但當亨利看到沙加以隊長身分領軍入場，便關上電視說：「我不能看我的球隊比賽。沙加是隊長。」艾拉續稱沙加昨仗犯錯非首次，「我認為阿仙奴球迷已忍夠了」。

華迪傳射助李城奏捷升第3

般尼近5仗搶得8分後升上尾四，多尾三富咸1分，後者意外地主場被利物浦逼和1：1，令「紅軍」賽後與榜首熱刺同得25分，續因輸得失球差排次席。富咸前鋒卜比列特在25分鐘攻破利物浦大門，穆罕默德沙拿至79分鐘射入12碼為紅軍扳平1：1完場。至於李斯特城則藉射手占美華迪建功，以及兩度助攻予中場占士麥迪臣，主場以3：0大勝白禮頓，升上第3。