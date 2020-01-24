PSG歐聯16強撼巴塞 尼馬勢倒戈 「如願」再遇美斯 利物浦曼城分途惡鬥德甲雙雄

歐聯16強抽籤於歐洲足協在瑞士的總部舉行，由曾效力德甲多蒙特的瑞士隊名宿卓佩沙參與抽籤。巴塞隆拿在G組首5場全勝，但最後一仗主場0：3不敵祖雲達斯，跌落次名晉級，抽籤前分析有機會遇上的6支對手均屬硬仗，結果再次抽中老對手巴黎聖日耳門。

法甲敗陣傷出 料可趕及出戰

兩隊8年來3次在歐聯淘汰賽交手，包括2012/13年及14/15年兩屆8強，以及2016/17年16強，最後皆由巴塞笑到最後。其中2016/17年一屆的16強，巴塞首回合作客慘負0：4，次回合主場大勝6：1，該仗尼馬在完場前梅開二度兼交出一個助攻，成為奇蹟晉級的最大功臣，但該季後他以破世界轉會費紀錄的2.22億歐元（當年約20.6億港元）改投PSG。今次亦是這名28歲巴西隊球星，自2017年由巴塞轉投PSG後首次倒戈。尼馬本月曾公開表示，希望下季可再跟美斯一起比賽，被外界解讀他希望美斯加盟PSG，或是他欲重返巴塞。昨抽籤過後，外界戲言這間接實現了尼馬想跟美斯一起比賽的願望。

不過，尼馬昨在法甲代表PSG於主場0：1不敵里昂一戰，於補時階段被踢傷，狀甚痛苦，需用擔架抬離場，傷勢未明。不過，有PSG高層在抽籤後受訪表示，歐聯16強於兩個月後才舉行，相信有足夠時間可讓尼馬康復。

衛冕拜仁遇拉素 祖雲鬥波圖

至於英超三雄在歐聯16強均面對挑戰，利物浦及曼城同遇德甲隊，分別惡鬥RB萊比錫及慕遜加柏，車路士則遇上西甲勁旅馬德里體育會。衛冕的拜仁慕尼黑及西甲班霸皇家馬德里，分途對意甲的拉素及阿特蘭大。祖雲達斯抽上籤，僅鬥葡超暫排第3的波圖。至於剛易帥的多蒙特則面對上季歐霸冠軍西維爾。歐聯16強首回合於明年2月中起舉行，次回合於3月上演。

（歐聯消息）