韋斯塔本煞科站封王 奪F1生涯10冠 黑帝摘季認有染疫後遺

韋斯塔本在排位賽破平治引擎壟斷，今季首度排頭位起步。雖然這場煞科站因賽點車手佩雷斯戰車失靈，一度出動安全車，但賽事重新開始後，韋斯塔本尾段頂住輪胎損耗，由頭帶到尾下取得分站冠軍。保達斯與咸美頓各奪亞軍及季軍，助平治車隊以573分正式成為車隊總冠軍。

咸美頓17站11冠謝幕

23歲的韋斯塔本自8月後再揚威分站，7季F1生涯累積10個分站冠軍，但總成績未能趕過保達斯，保持總季軍身分完季。他興奮得忘記傳統，未有和保達斯與咸美頓以戰車作「冬甩」表演，而是衝出賽道與工作人員相擁。

至於「黑帝」擊退新冠病毒後，表示肺部仍覺不妥，賽後亦顯得有氣無力：「過去兩周經歷太多，相信我會克服這一切，明年再助平治奪冠。」今季有17站，他掃走11冠，早於第12站打破「車神」舒密加的91個分站冠軍紀錄，再於上月的土耳其站追平舒密加，提早鎖定第7次世界冠軍頭銜。

銀石賽場直路以咸美頓命名

麥拿侖三分一股權落實易手

擁有銀石賽車場的英國車手俱樂部（BRDC）宣布，將賽車場終點直路以咸美頓命名，是該場地首次以人物命名。曾是咸美頓勁敵的維迪，卻黯然告別6年法拉利歲月。這名4屆世界冠軍下季轉投雅士頓馬田（今季名為賽點），昨晚只排分站14名，賽前承認效力法拉利猶如坐過山車，6年來沒有贏得總冠軍等同失敗。

另外，麥拿侖因疫情財困，傳出抵押已故車神冼拿的戰車。這支英國車隊昨日同意將三分一股權，售予美國投資集團MSP Sports Capital，集團暫時會持有15%股份，至2022年增持至三分一，涉及總值1.85億鎊（約18.97億港元）。