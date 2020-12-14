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2020年12月14日星期一
熱刺鬥紅軍前和波失分 遭水晶宮死球偷襲 中止5仗不失球走勢
曼市雙雄打吡交白卷被嘲乏味
皇馬破馬體會不敗身 兩連勝復勇 施丹忘形爆粗
多蒙特慘敗 主帥法夫利被炒
意球壇名宿送別金童羅斯
內地小將施「撩陰腿」 重罰停賽1年
神戶加時負蔚山 無緣亞冠決賽
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韋斯塔本煞科站封王 奪F1生涯10冠 黑帝摘季認有染疫後遺
咖哩仔相隔9月復出 季前賽領勇士奏捷
體壇快訊：祖舒華主場衛冕金腰帶
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【明報專訊】（請看附圖）
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