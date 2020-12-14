皇馬破馬體會不敗身 兩連勝復勇 施丹忘形爆粗

賓施馬破卡路士上陣紀錄

衛冕的皇馬由賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞和盧卡斯華斯基斯合組攻擊線，賓施馬初段禁區內左腳勁射，被馬體會門將奧比歷撲到中柱彈出。皇馬再由卡斯米路接應角球，以頭槌開紀錄，易邊後再有丹尼爾卡華積遠射中柱，皮球撞中奧比歷後入網，終淨勝兩球。賓施馬以528次超越名宿羅拔圖卡路士，成「銀河艦隊」上陣最多的外援，獲贈紀念球衣。

皇馬在西甲兩連勝，落後踢少一場的馬體會3分，主帥施丹談及賓施馬、卻奧斯及莫迪歷時更興奮忘形：「他們都fxxking great，還有華斯基、卡華積，每個球員都非常好。」連同歐聯後上首名出線，球隊4天內連贏兩仗關鍵戰，施丹稱：「批評的確有傷害性，卻令我們更堅強，球員有能力轉化成動力。」

馬體會今季首次落敗，施蒙尼承認開賽時以5後衛應戰是排錯陣，又諒解祖奧菲歷斯60分鐘被換走的怒氣。此外，皇馬U9同日以31：0大勝SAD Villaverde，對手在社交網「開火」，稱皇馬等大球會應避免這種賽果。