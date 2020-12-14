曼市雙雄打吡交白卷被嘲乏味

普巴闢謠冀留隊為曼聯奮戰

第183次曼市打吡在奧脫福球場上演，但曼徹斯特市屬疫情最嚴重地區，賽事繼續閉門舉行。全場高潮要到易邊後3分鐘，拉舒福特博得12碼，但VAR審視後指他越位在先，推翻判決。紅魔全場11射僅2次中龍，以0：0悶和藍月；兩軍各得一分，齊錯失重返前列的機會，曼聯11戰20分排第8，曼城續少1分。

打吡戰火藥味隨球迷的缺席而消失，球證全場亦僅出示兩面黃牌，英國廣播公司（BBC）形容是缺乏靈魂、毫無生氣的打吡戰。雙方球員在完場後和諧擁抱，曼聯名宿堅尼更稱：「我從未見過一場打吡戰後有這麼多擁抱和閒談，看得我『搲頭』又憤怒。」

至於普巴經理人拉奧拿近來稱，這名法國隊中場的紅魔生涯已結束。普巴此役踢足全場，賽後在Instagram寫道：「我一直、也永遠會為曼聯、隊友和球迷戰鬥，那些傳聞並不重要。未來很遠，今日是才是重要的，我1000%投入。」他又警告不清楚內情的人，不要亂說話。