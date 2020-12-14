熱刺鬥紅軍前和波失分 遭水晶宮死球偷襲 中止5仗不失球走勢

熱刺有中場尼當比利病癒復出，與孫興慜、哈利卡尼早段各有攻門未得手，惟孫興慜一次橫傳後拉空，卡尼離門35碼腳面抽射，水晶宮門將古亞達因判斷旋轉有誤而失守。水晶宮站穩陣腳後，以伊比爾治伊斯完半場前起腳射彈地波最有威脅，但擊中主場門柱未能扳平。主隊下半場以死球進襲，舒洛比一次混戰射高，但在81分鐘門前執雞扳平。卡尼末段一次頭槌頂得太正中，補時罰球亦被古亞達托出底線，未能再入一球。熱刺原本與利物浦同分，和波後12戰27分，而紅軍今晨上場前，傳出翼鋒迪亞高祖達上周中歐聯受傷，葡萄牙《紀錄報》稱他將缺陣兩個月。

祖達膝傷缺陣兩月

專注英超快車的同時，熱刺亦要處理部分球員在下月轉會的事。英格蘭隊中場迪利阿里今晨在85分鐘才入替，今季僅上陣3場，盛傳獲巴黎聖日耳門（PSG）提出借用協議，英國《電訊報》亦稱熱刺會考慮，但《天空體育》則表示，會方要收轉會費才願清走阿里。

車路士不敗告終 施治復出

另一爭標分子車路士則作客0：1不敵愛華頓，各項賽事兩個半月共14場不敗告終，落後熱刺5分。門將艾度亞文迪早段出迎撞跌卡華特利雲，亦未能救出基菲爾施古臣的12碼，列斯占士及美臣蒙特各有射門中柱，令客軍全失3分。林柏特要由迪姆華拿及夏維斯客串兩翼，賽後稱未敢派剛傷癒的基斯甸普列錫上陣，希望對方後日對狼隊有足夠狀態才落場。名宿施治則會在今日的預備組聯賽落場，《The Athletic》稱是因為梯隊賽程頻密，不想其他一隊門將離開隔離泡泡。

另外，榜尾的錫菲聯作客0：3不敵修咸頓後，打破打比郡由2007/08球季起保持的最差紀錄，成為英超史上首支12場只得1分的球隊，英格蘭頂級聯賽史亦只有1930/31球季的曼聯曾錄得此劣績。