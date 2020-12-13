洋將愛老舖 執筆捍衛夕陽行業 港欖生涯賺身分認同 盼為本土文化出力

文：黃頴恩、圖：朱安妮

先旨聲明，「鬼妹」是Lindsay的自稱。訪談個多小時，只覺眼前人絕非「鬼妹」，而是和你我無異的香港人。「媽媽自小帶我去街市，認識食材的中文名，例如焗叉燒要買梅頭，爸爸就愛蒸魚。」英國人爸爸6歲移居香港，媽媽是屬第5代移民的澳門土生葡人，Lindsay和哥哥在英國出生，但未滿周歲已回港。對「華」家而言，「茶記」並非假日文化體驗活動，只是生活日常；如此地道的生活，全因父母認為身為港人，就不應活在「泡泡」自我隔離。

英葡裔後代 英出生港長大

努力學成一口流利廣東話

儘管多自覺是港人，惟深邃的西方輪廓似在唱反調，總被喚作「鬼妹」，曾令她悶悶不樂。Lindsay憶述兒時是好友圈子中唯一白人，因此想把一頭棕髮染黑，又例如到街市買餸總惹來注視目光，要由爸爸開解道：「活出自己的人生，不用在乎別人評價。」年紀漸長，擁港、英雙重國籍的她，學會擁抱自己的與別不同，如今再被視作遊客，亦只一笑置之。

香港女子欖球界以華將居多，港隊和Lindsay效力的球會操練均以廣東話為主，日子有功，如今廣東話水平遠勝哥哥。廣東話每進步一點，都化解身分認同危機多一點，17歲時首次為港隊披甲亦是最佳肯定：「港隊有很多族裔，但只要穿上那件球衣、跑出草地，我們都是來自香港。」

Lindsay今年結束全職港將生涯，現職自由身記者。最初主力書寫最熟行的體育，直至相熟的白蘭花伯伯去世，令她驚覺舊香港文化逐漸消失，決定以文字作見證。這個自稱「識少少廣東話的鬼妹」多次「食檸檬」，花不少唇舌自證並非來打卡的旅客，最終集齊30個傳統行業職人的故事，藉寫書收穫線面、上海理髮的有趣體驗，加強她和香港的連繫。

出書組本地遊介紹本地文化

書名《夕陽餘暉》，因Lindsay希望為夕陽行業帶來希望。出書後，她除了應邀四出分享，甚至獲旅發局訪問，她自組每月兩次的本地遊，帶團走入舊舖。由每個農曆新年向親友分發蘿蔔糕，到正計劃繼續書寫夕陽工業，華蓮絲決心實踐白色肌膚給她的意義：「我不會自稱專家，但希望成為橋樑，助在港外國人打破語言隔閡，亦令青少年欣賞傳統，只有他們關注，這些行業才有機會繼續下去。」

（第二人生）