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2020年12月13日星期日
熱刺求續摩二季風光 膺最佳歸功團隊 快車期首關誓碎晶
阿仙奴迎般尼 阿迪達冀乘歐霸勇態聯賽返勝軌
羅拔仔入選FIFA三強撼「美C」
巴塞變陣迎利雲特 古天奴柏迪勢獲重用
東亞運奪金11周年 羅傑承批港足原地踏步
體壇快訊：神戶蔚山爭入亞冠決賽
SUN周日足球直播
洋將愛老舖 執筆捍衛夕陽行業 港欖生涯賺身分認同 盼為本土文化出力
年初結束職業生涯 轉兼職續貢獻港隊
港隊不乏土生洋將 華蓮絲兄12戰七欖最多
話當年：從7年戰友身上學懂豁達
聖誕送禮 華蓮絲力推本土傳統小物
紅牛韋斯塔本煞科戰取今季首頭位 黑帝復出列第3
湖人季前賽首日挫快艇 夏里爾倒戈雙雙居功
SUN周日足球直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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