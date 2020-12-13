體壇快訊：神戶蔚山爭入亞冠決賽

萊比錫2.4億勢簽匈國新星

德甲球會RB萊比錫據報擊敗阿仙奴及AC米蘭，將再次從其「姊妹球會」兼奧地利班霸薩爾斯堡，簽入20歲匈牙利隊中場施素保斯拉爾，日內將啟動其合約2500萬歐元（約2.35億港元）的買斷條款，料本月內完成交易，下月來投。至於祖雲達斯前鋒艾華路莫拉達上訴成功，紅牌減刑後，明晨可於意甲作客熱拿亞。

哥倫布西雅圖美職爭冠

美職季後賽總決賽今早上演，由哥倫布機員大戰西雅圖海灣者爭冠。東岸冠軍哥倫布機員第3次打入總決賽，但多名球員因傷上陣成疑；西岸盟主西雅圖海灣者是2016及19年總冠軍，西岸決賽落後兩球下，以3：2 絕殺反勝明尼蘇達聯，5季第四度晉身總決賽。

特林普蘇格蘭賽8強倒灶

蘇格蘭桌球公開賽昨日爆出冷門，世界一哥的英籍名將特林普面對中國的李行，在決勝局以17：68飲恨，後者首闖4強。中國一哥丁俊暉面對「火箭」奧蘇利雲，雖在次局打出一棒135度，但以局數4：5下馬，「火箭」將與李行爭入決賽。