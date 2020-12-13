熱刺求續摩二季風光 膺最佳歸功團隊 快車期首關誓碎晶

水晶宮vs.熱刺 now621台 晚上22：15直播

上月領軍接連擊敗曼城及阿仙奴的戰績，令摩連奴自2007年3月後，再次成為英超每月最佳領隊。他卻先將功勞歸教練團，在社交網上載合照：「對我來說這不是最佳領隊獎，這是最佳球隊獎。要不是我們贏3場，再在車路士打和，不可能贏得此獎。」

氣焰不再 貼地學用社交網

雲克斯阿里求去 認難滿足全隊

摩連奴今季暫時成功，得益於卡尼及孫興慜入球如麻，尼當比利、賀積查治等數據雖不亮麗，但瞻前顧後，令後防失球全英超最少，數仗控球時間低見三成亦贏出。熱刺今晚作客水晶宮前，亦獲敵帥鶴臣讚賞摩連奴的務實：「他現在只是一兩場踢得較保守，我覺得熱刺上下都會為成績高興，與別人怎樣寫他們無關。」

雖然傳出哈利雲克斯及迪利阿里為求得到英格蘭隊徵召，要求下月離隊，摩帥未回應，但承認無法保證每個球員都高興。至於雲克斯於歐霸被換走後直入球員通道，他解釋是天冷，球員要先冲熱水涼。

熱刺11戰得24分，未來3周續一周雙賽，7日內惡鬥同分的利物浦，以及只少3分的李斯特城，但今晚面對同樣擅守的水晶宮，或令摩連奴排陣陷兩難。他承認部分球員需要輪換：「惟同時間，有些獨一無二的球員，我們會令他們盡量上陣最多，因為他們能改變勝負。」他沒答上周中歐霸沒上陣的迪利阿里及不足一小時被換出的巴利，會否因今場輪換而獲得機會；水晶宮則料沿用上場大勝西布朗的陣容。

紅軍征富咸 高普暗示勿輕敵

相對而言，明晨只需作客富咸的利物浦，為對熱刺的硬仗輪換空間似乎較大，但高普要求球員落場時，不要想到熱刺，又說：「如果我們給對手空間，我們要防守更多。防守更多亦代表要跑動更多，所以這要拿捏得相當準確。」利物浦暫以得失球差落後熱刺，今仗有艾利臣比加復出把關，中場阿歷士張伯倫亦已投入全套訓練，但近况不俗的迪亞高祖達賽前傷膝，仍待評估傷勢。