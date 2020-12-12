相隔7月團圓 家人支持中甲逐夢 疫下歸來 梁諾恆未忘港隊使命

自4月底，梁諾恆離開港超球隊富力R&F，隨中甲球會梅州客家跟操，6月正式加盟，9月出戰中甲，直至上月球季結束，相隔7個月終返港，完成隔離後，本月初與父母、女友Katie、同為球員的哥哥梁冠聰及其女友，難得地吃一頓住家飯，也是「細佬」諾恆返港後最想做的事：「因為少了見面，更珍惜相處時間，未能見面時，反而分享多了每日瑣事，以往常見時不會說這麼多。」梁媽媽透露，兒子返港時還給她驚喜：「他當時短訊稱要操練多數天，不知何時返港，然後我放工時，就見到他在巴士站等我，事出突然加上太耐無見，我立即喊了出來，他亦攬住我。」

突返港送驚喜 母感動灑淚

梁諾恆正值當打之齡，與陳俊樂和羅素為今年征戰中國聯賽的3名港腳。由10年前到英國的足球學院學法3年，兩年前在中超球會大連一方試腳失敗，他憑近兩季穩健表現獲多支中甲隊垂青，加盟梅州客家後，在中甲兩階段15場有14場正選兼踢足全場，連父母也喜出望外。梁爸爸常身體力行入場看兩子比賽，總會把兒子的剪報保存，欣喜內地傳媒也對兒子評價正面：「很多教練讚他身體質素好，能夠每場正選，這是他努力得來。」疫下會否想兒子多點回家，梁媽媽稱，輪不到父母決定：「他是個體，我不可控制，不能因為現在情况拒絕離港，若有能力外闖，應由他去更上一層樓。」

梁諾恆與Katie拍拖5年半，在港已是「Long D情侶」，一個住屯門，一個住將軍澳，今次7個月是二人分隔兩地最久一次，也因而錯過親自慶祝彼此生日，惟Katie仍然諒解：「現在就像這麼近那麼遠，但球員生涯有壽命，為將來也好，他目前當打時，就一定是去爭取最好的待遇。」諾恆也引述女友曾向他說的話：「在這段時間離港，就不要忘記為何選擇這條路，要盡最大努力爭取最大回報。如犧牲家人相處時間卻hea踢，那為何不回來？」

以身作則冀助港將「走出去」

梁諾恆月底將再離港，返梅州備戰明年3月重開的新球季，下次再團圓可能又要待大半年後。今次短暫假期不足一個月，他不忘健身跑步，自覺要肩負香港職業球員責任，亦期待明年可再次披上港隊球衣，透過比賽為香港人帶來快樂：「我到內地是代表香港足球界，很多中國球員覺得港超是零，不覺得是職業聯賽。如何令內地球員對香港足球改觀，就要靠我們這班在中國聯賽的香港球員，以表現讓隊友或對手都感受到，原來香港球員都很認真、有能力踢正選。希望自己努力，下一代球員外闖都會更易。」

文：余瑋

圖：曾憲宗