車路士誓挫愛華頓升榜首 林柏特忌憚舊帥安察洛堤

車路士暫11戰得22分，少熱刺及利物浦兩分，若征愛華頓凱旋，便可至少領導群雄1天。林柏特明白前「波士」安察洛堤的領軍功力。「林伯」說：「無論是作為一個球員還是一個人，他都深深地影響我。他是曾與我共事的偉大教練，在不同球會都取得巨大成就。」

「肥安」2009至11年間擔任車路士領隊，曾帶領球隊成為2010年英超和足總盃冠軍。然而在愛華頓上任1年的他，去季英超作客史丹福橋球場卻吞4蛋，而且近7場聯賽僅1勝下得17分。車路士此役有中場薛耶治和赫臣奧杜爾養傷至少兩周，據報中鋒基奧特有望掛帥，與迪姆華拿及基斯甸普列錫攻堅。

摩帥般奴費南迪斯膺11月最佳

此外，熱刺的摩連奴當選11月份英超最佳領隊，也是他自2007年3月、相隔長達13年零8個月後，首獲每月最佳領隊獎項。最佳球員（MVP）獎項則屬於摩帥的葡萄牙同胞、曼聯中場般奴費南迪斯，亦是這名26歲中場第3次榮膺MVP。他上月在4場英超貢獻4入球及1次助攻。