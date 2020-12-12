曼聯法國有異 普巴捱批欠公允 國家隊友互補掩蓋不足 曼市打吡恐淪後備

曼聯vs.曼城 now621台 明晨01：30直播

唯願有忠實讀者留意到，柏高刻意地有違一貫筆觸，寫出「曼聯的保羅普巴」。沒錯，曼聯的普巴，跟效力國家隊與祖雲達斯的普巴，彷彿為活在平行時空的兩個人，即使發揮水平一樣，得到的評價就是不一樣。這也可以理解的。試問一場祖雲對切塞納或法國對盧森堡，有多少英國人產生興趣？是以普巴在都靈四年間的表現如都市傳說，流於想像吹噓，實情大致跟過去四年英倫生涯分別不大，勁的時候好勁、整體起伏不缺，且當時無甚傷病困擾，聯賽的競爭力亦有異。

至於穿上高盧雄雞戰衣的演出，主要建基於前年世界盃，惟以此跟身處紅魔比較，基礎卻談不上穩固。無疑紅魔與藍軍俱以四二三一陣式為主打，但國際賽不少先天條件有助普巴，例如賽程稀疏、稍重個人能力、進攻空間較大等等。退一步，從戰術角度出發，法國隊的人腳配套確實更能協同互補。何况普巴在國家隊，同樣不乏庸劣的場合而無人在意，更不虞因入球助攻寥寥而遭抨擊不符身價。

英媒無限放大致飽受抨擊

是的，正如生物學家E.O. Wilson所言，人類擁有上帝般的科技，情感卻停留在石器時代，而傳媒也愛動用放大鏡，維持尋找欺凌對象的習性，背負天價轉會費的大眾焦點更絕不放過。譬如般奴費南迪斯在對白禮頓時犯天條獲輕輕帶過，普巴在對阿仙奴時重蹈覆轍卻受千夫所指。不過，這例子剛好呼應了上述的戰術配套。雖然同為擔任墮後中場之一，普巴在法國隊甚少需要這樣填補中堅與邊衛之間的空位，原因乃二閘的助攻及回防效率遠勝、前方翼鋒更切合box-to-box職能、防中的搶截能力更強，以至鋒線的反擊牽制作用也優於紅魔。

普巴留隊有用 蘇帥續執教堪虞

種種因素結合所得，促成了普巴在後場串連之餘，亦容許自由地伺機插入敵軍危險地帶支援前鋒，最佳位置的爭論也迎刃而解。反觀在曼聯可沒那麼幸福。於摩連奴麾下囿於防守紀律減少後上，是浪費卻非自身所致；如今的蘇斯克查則愈見側重逼搶忽視隊形，更無膽量放普巴在中堅身前的心臟位置了。尤其在硬撼強隊時，像今晚的打吡，無論蘇B選擇以三中堅或四人防線迎藍月，普巴恐怕皆繼續先坐後備席。

然則普巴是否已成雞肋，應該分手造就雙贏？柏高只能說，好球員唔嫌多，普巴一直有其貢獻，周中敗走萊比錫之役便屬一例，身高優勢造成入球，在後場引來對手壓前即以長傳讓高速鋒將突破亦煞食，今仗Martial傷癒復出更添接應點。以普巴的年紀及司職，踢多六七八年絕非奢想。當然他在曼聯並非不可或缺，事實上在任何球隊也不會如此，可是要走的話，重返祖雲物換人非，皇家馬德里？有錢再講。與其質疑他留效的利弊，倒不如擔心蘇B再教六七八年，或艾活禾特為組軍工程再揸旗六七八年，紅魔前途大抵更堪虞。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高