港超疫下再停擺 延至另行通知

繼上周末4場足總盃分組賽後，港超聯賽亦要延期。足總表示，將繼續留意疫情及康文署場地開放情况，若有最新消息及相關安排再公布。疫情下，本地足球比賽曾在今年1月及3月兩度煞停，停擺近半年後，9月中恢復上季賽事，至10月11日完季。今季港超於10月24日展開，上月7日有限度重開觀眾席，最高入場人數賽事為上月22日傑志在旺角大球場對理文，有1775人入場。

傑志簽31歲前西甲兵巴爾拿

此外，力爭衛冕港超聯的傑志正式簽入31歲西班牙籍防守中場巴爾拿，成該隊「超級外援」。這名曾征戰西甲7季、上陣逾150場的悍將，將披「藍鳥」37號球衣，號碼原主人唐曉峰改穿36號。

巴爾拿出身巴塞隆拿青訓，在同市宿敵愛斯賓奴展開西甲生涯，效力4季後轉投華歷簡奴，續戰西甲3季，近兩季先後征戰澳職及希臘超級聯賽。他上月底抵港，已完成14天隔離，新冠病毒檢測呈陰性，昨向球隊報到，並以視像形式會見本地傳媒，稱期待港超盡快復賽，又表示曾徵詢港超兵同胞加維蘭和丹尼，二人均對香港有讚無彈，將全力以赴助球隊爭佳績。