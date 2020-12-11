杜蘭特領傷兵季前賽歸位 自爆為籃網串演中鋒 否認夏登來投

上季在疫下結束僅兩個月，季前熱身賽將在香港時間周六早上展開。多名球星因休季時間短，早已預告不會在初期上陣，令上季未有比賽的多名球星更受球迷期待。32歲的杜蘭特上季加盟籃網，卻因阿基里斯腱撕裂，一直未有上陣。歷盡傷患與年初染疫打擊，他勢於香港時間周一領軍迎戰華盛頓巫師。

夏登暫留火箭 6次檢測陰性才允開操

復出前夕，他接受美媒視像訪問，先是回應近日鬧得熱哄哄的夏登轉會傳聞：「我不會去評論夏登的事，他不在我們的陣容之中。」夏登盛傳與杜蘭特及艾榮，在籃網組成「新三巨頭」，但據報轉會不成，前天已返回火箭訓練營。不過，他早前沒戴口罩現身酒吧，要連續6次新冠病毒檢測陰性，才能重投訓練。

對於籃網新季陣容，一向慣任小前鋒的杜蘭特未有擔心，只是身高逾2米的他不排除要客串中鋒：「我有時會打4號，亦會打5號位，有時也會去控球，總之準備好應付任何情况。陣中有冠軍成員，不少人亦有季後賽經驗，但我從不預測任何事，新季走得多遠，大家拭目以待。」

字母哥拒評去留 稱專注比賽

周六上演的首輪季前賽有湖人及快艇合演洛杉磯打吡，翌日亦會有密爾沃基公鹿出戰達拉斯獨行俠。公鹿星將「字母哥」安迪度高安普遲遲未與公鹿續約，據報球隊開出一份5年共值2.28億美元（約17.67億港元）合約，需於當地時間本月21日新季開打時落實，但他昨日仍不置可否：「經理人會為我處理續約問題，我只想專注首場季前賽。」他周日度過26歲生日，獲隊友送上鋼筆作禮物，希望他會動筆續約。