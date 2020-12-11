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2020年12月11日星期五
皇馬瀕出局變首名 施丹讚代表作 慕軍壓國米晉級 德甲西甲16強各搶4席
PSG首名出線 麥巴比破美斯入球紀錄
紅軍輕裝言和 沙拿超越謝拉特成隊史歐聯入球王
阿古路復出建功領曼城輕勝 哥帥:他不會在打吡正選
意國「金童」羅斯逝世 終年64歲
體壇快訊：國安亞冠16強出局
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F1新星胸襲女友人 面臨車隊處分
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【明報專訊】（請看附圖）
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