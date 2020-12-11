皇馬瀕出局變首名 施丹讚代表作 慕軍壓國米晉級 德甲西甲16強各搶4席

歐聯B組最後一輪前，4隊均有出線機會，令昨日兩仗均成生死戰。主場的「銀河艦隊」憑賓施馬上半場頂入兩球，以2：0勇挫賽前排榜首的慕遜加柏，6戰10分首名晉級，連續24季在分組賽過關，16強或遇拉素、波圖、阿特蘭大及RB萊比錫。施丹形容今仗是今季代表作，冀麾下乘勇迎接下周日的西甲馬德里打吡。這名法籍主帥因近月戰績起伏，屢傳帥位不穩，昨亦談及前程：「我肯定不會成為皇馬的費格遜，我只想做自己享受的事，甚至沒去想會留在這多久。」

施丹:我不會成為皇馬的費格遜

慕遜加柏吞敗仍興奮慶祝，事關球隊以對賽成績力壓同得8分的薩克達，首次打入16強；薩克達以小組第3跌落歐霸。國米在主場和薩克達互交白卷，親手斷送出線機會。拿達路馬天尼斯早段近門射中楣，盧卡古則被撲出頭槌攻門，再在末段意外為對手護空門，「頂走」隊友阿歷斯山齊士的必入球，成出局罪人。「藍黑軍團」連續3屆未能打入16強，6戰僅得6分排末席，寫下隊史最差排名之餘，今季亦提早告別歐洲賽。

國米主帥干地近15仗歐聯領軍僅3勝，賽後投訴遭受球證和VAR的不公平對待：「在我看來，國米不受尊重，若重溫所有情况就知道。」對於意大利隊名宿卡比路狠批國米欠決心，干地憤然表示「不想回應」，又否定對方指球隊沒應變方案。不過，他的態度惹來劣評，名宿哥斯達古達表示失望，意國知名足球記者Sandro Piccinini亦斥干地不懂自省。

16強抽籤下周一晚舉行

今屆分組賽因疫情濃縮賽程，沒有出現全勝之師，但拜仁慕尼黑、曼城、祖雲達斯及巴塞隆拿均取得5勝。16強名單未算冷門，四大聯賽共奪14席，西甲及德甲各4隊，英超、意甲各3隊，法甲豪門巴黎聖日耳門大熱過關，葡超代表波圖亦殺入淘汰賽。歐聯16強及今晨完成分組賽的歐霸32強，將在下周一晚上抽籤訂出對碰名單。